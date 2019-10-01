Впервые на Ямале ученые обнаружили скопление атлантических моржей

скриншот видео Института экологии растений и животных УрО РАН скриншот видео Института экологии растений и животных УрО РАН

Несколько сотен моржей вышли на берег Ямала в октябре 2019 года, сообщили сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН (г. Лабытнанги).

Как отмечает центр Фобос, ранее считалось, что в этом районе возможны единичные и кратковременные выходы животных на берег, а постоянные лежбища животные здесь не формируют.

Редкие на территории арктической части России атлантические моржи в последние годы чаще всего появлялись на лежбищах Печорского моря, севера Новой Земли и, конечно, Земли Франца-Иосифа. При этом практически никто не вспоминал про моржей на Ямале.

Как сообщает научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие", на Ямал оперативно выехали ученые и специалисты центра из Москвы. Организацию экспедиционного выезда взяли на себя Пправительство ЯНАО и ООО "Газпром добыча Надым". На лежбище были проведены учеты с воздуха с использованием квадрокоптера, которые достоверно подтвердили, что на лежбище отдыхает более тысячи моржей. Особую значимость ему придает и то, что помимо взрослых животных здесь отдыхают самки с детенышами разного возраста.

Для выявления критически значимых для моржей районов кормления и отдыха, а также особенностей их распределения несколько животных были помечены спутниковыми передатчиками.

В настоящее время исследователи затрудняются однозначно определить главную причину формирования столь крупного лежбища, для этого потребуется проведение дополнительных работ. В тоже время уже сейчас понятно, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы в условиях активного хозяйственного освоения региона на фоне глобальных климатических изменений, сохранить для моржей возможность отдыхать на этом побережье.