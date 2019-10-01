Максим Скворцов: в проекте "Лидеры России" появились новые номинации

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Правила проекта "Лидеры России" в сезоне 2019-2020 годов претерпели некоторые изменения. Об этом рассказал дебютантам конкурса победитель первого сезона, генеральный директор "Тюменской агропромышленной лизинговой компании" Максим Скворцов.

"Самое главное новшество заключается в том, что наряду с общим управленческим направлением, участники конкурса могут проявить себя в трех новых номинациях: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология". Все эти отрасли испытывают дефицит управленческих кадров. Таким образом, круг компетенций, которые могут продемонстрировать участники проекта, существенно расширился", - отметил Максим Скворцов. Каждый из конкурсантов может принять участие во всех номинациях.

Направление "Здравоохранение" курирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова, направление "Наука" - помощник президента России Андрей Фурсенко, направление "Финансы и технология" - президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Победители в этих направлениях смогут претендовать на высокие управленческие должности, а также участвовать в программах по повышению квалификации в ведущих вузах страны.

Регистрация участников проекта "Лидеры России" продлится до 27 октября включительно. Затем конкурсантов ждет дистанционный отбор, который включает в себя онлайн-тестирование интеллектуальных способностей и управленческого потенциала. Впервые за время проведения конкурса у участников будут три попытки для прохождения тестов. В зачет пойдет лучший результат. Эта процедура завершится в декабре 2019 года. В период с января по март 2020 года пройдут полуфиналы в федеральных округах.

Триста самых перспективных конкурсантов, в том числе победители в номинациях "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология", будут приглашены на суперфинал, который состоится в марте и апреле 2020 года. Каждый из них получит грант в размере 1 млн рублей на обучение в любом из российских вузов, а также сможет стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.

"В качестве наставников в проекте "Лидеры России" участвуют 94 лучших управленца нашей страны. Есть в их числе и тюменцы - наш бывший губернатор, ныне министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и экс-глава Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказал Максим Скворцов.

Принять участие в проекте "Лидеры России" пожелали более 2,3 тыс. тюменских управленцев. Им предстоит выдержать серьезную конкуренцию - на конкурс подано более 150 тыс. заявок из всех регионов России и 60 стран мира.

"Все крупные российские компании и регионы, которые стремятся к развитию, так или иначе конкурируют за талантливых управленцев. "Лидеры России" - очень востребованный конкурс проводится по инициативе президента нашей страны. Участники проекта получили по-настоящему эффективные социальные лифты и смогли развить свои профессиональные компетенции. В результате многие из них добились не только карьерного, но и личностного роста", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, на встрече с победителями и финалистами проекта "Лидеры России" сезонов 2017-2018 и 2018-2019 годов и дебютантами сезона 2019-2020 года.

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Евгений Бабенко