Юных тюменских туристов в Тарко-Сале встретит шаман

| Фото: паблика "Тарко-Сале" ВКонтакте | Фото: паблика "Тарко-Сале" ВКонтакте

Ненецкий шаман начнет сказочную, загадочную и познавательную программу для юных путешественников из Тюмени, которые приедут в Пуровский район в осенние каникулы.

Этнографический тур "В гости к ненцам", который стал частью межрегионального маршрута Тюмень – Тобольск – Когалым – Тарко-Сале, презентовала коллегам заместитель директора – начальник управления государственной политики в сфере туризма департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Винера Трифонова на заседании круглого стола "Развитие межрегиональных детских и семейных туристических маршрутов". Первыми оценят туристический потенциал Тарко-Сале Пуровского района 135 детей из малообеспеченных и многодетных семей Тюменской области.

"С 24 октября наш гостеприимный Ямал посетит три группы – 135 детей. Особенностью проведения культурно-познавательного маршрута станет интерактивная составляющая. Вся программа будет построена на взаимодействии и вовлечении детей в процесс познания культурного наследия Ямала", – рассказала Винера Трифонова.

С первой минуты в Тарко-Сале ребята погрузятся в культуру ненецкого народа – им расскажут легенду "Сила духа". Дети посетят культурные объекты районного центра, узнают историю создания памятников. Так, маленькие путешественники прогуляются по набережной им. Михаила Саргина, где увидят 16-метровую стелу "С горизонта пришедшие". Эта монументальная композиция, изобразившая в небе, как в обласе плывут первые поселенцы. По легенде семья из шаманского рода плыли по реке в непроглядном тумане, пока не коснулись высокого берега. Это место стало священным, ненцы назвали его Дямк-Тарко, что означает "Развилка двух больших рек".

В Пуровском районном историко-краеведческом музее для ребят проведут экскурсию "Вечные странники ямальских просторов". Она познакомит детей с культурой местных народов, флорой и фауной, историей создания развития Пуровского района. В конце проведут викторину с загадками, приметами и наказами, вопросами по экскурсии.

Дальше группа проведет досуг в парке культуры и отдыха "Северный очаг". На 15 тыс. кв. м расположены выставочные чумы и музейный чум ненецкой культуры, где собрана коллекция этнографических материалов – принадлежности кочевого быта, одежда, украшения, орудия труда и промыслов. При встрече ребятам представят небольшую театрализованную постановку народной сказки о потерянном священном огне. Именно она станет отправной точкой семи станций квеста для детей. На каждой станции ребята будут выполнять задания: отвечать на вопросы викторины, называть северные дикоросы и дегустировать их, играть в национальные игры. Дети будут метать тынзян на хорей, сами строить чум и своими руками изготовят медальоны-обереги с логотипом парка "Северный очаг". Ребята примут участие в фотогонке: для этого они будут делать селфи и выкладывать фото в социальных сетях с указанием хештегов #этнопур и #Ямал.

Гостеприимные ненцы покажут выделку сухожилий, которые используются при пошиве одежды. А еще приготовят лепешки и с пылу с жару накормят национальным лакомством любознательных путешественников.

Завершится тур двухчасовой образовательной программой, на которой дети смогут поделиться эмоциями. Организаторы подведут итоги фотогонки и вручат сувениры на память о гостеприимном Ямале.

Винера Трифонова напомнила, что в рамках Десятилетия детства 2019 год объявлен Годом детского туризма. Символично, что межрегиональный туристский маршрут создали именно в этот год. На осенних каникулах по этому маршруту поедут 100 ямальских детей, среди них есть восемь сирот и один ребенок с ограниченными возможностями. Маленьких путешественников тоже ждет увлекательное приключение. Они побывают в Тюмени, Тобольске и Когалыме: посетят главные достопримечательности городов, заглянут в один из крупнейших в мире океанариумов, попробуют себя в роли нефтяников, погостят в избушке Бабы- яги.

"Реализация межрегионального маршрута в ежегодном формате действительно даст толчок в развитии новых детских маршрутов с включением других территорий в соседствующих регионах. Хочу выразить благодарность, что ямальские дети на протяжении двух лет вовлечены в национальный туристский проект Тюменской области "Императорский маршрут". Это действительно позволяет детям и подросткам получать живые уроки истории. И благодарю наших соседей – Тюменскую область и Югру за создание тура, который включает в себя путешествие по земле народов ханты и ключевым историческим точкам городов Сибири", – сказала Винера Трифонова.

Видео VisitYamal

Ирина Ромашкина