От теплой Сибири до края Земли: Тюменская область создает туристические маршруты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отправиться путешествовать в шортах с юга региона и оказаться по пояс в снегу на краю Земли - такой тур может стать брендом большой Тюменской области, считают федеральные эксперты туризма.

Наблюдением российских специалистов поделился директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев на круглом столе по теме "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов". Он уточнил, в регион приезжала известный эксперт отрасли - исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Она побывала на всех трех территориях, после чего сказала: "У вас есть уникальная возможность показать и теплую Сибирь, Югру - это как Норвегия, а Ямал - как Финляндия. Можно разыграть такую историю, когда в мае турист выедет с юга области в летних шортах и приедет на север региона, где может оказаться по пояс в снегу"", - цитировал эксперта Андрей Пантелеев.

В стране принята стратегия развития туризма до 2035 года. Она ставит перед собой цель комплексно развивать внутренний и въездной туризм в России. Для этого специалисты будут создавать условия для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем рынке. Кроме того, перед специалистами встала задача по вхождению России в Топ-10 туристических направлений по отчету Всемирной туристской организации (UNWTO).

В ближайшее время в России будут определены приоритетные территории развития туризма. Тюменская область планирует попасть в этот список.

"У нового поколения формируются новые ценности: на первом месте - здоровье, второе место занимает самореализация, третье - впечатления. Мы видим, как меняется потребительское поведение: зачастую человек не готов интегрироваться в капитальные вещи, он лучше будет путешествовать", - отметил тенденцию Андрей Пантелеев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область создаст единый брендовый маршрут. Однако Андрей Пантелеев отметил, что продвигать такой продукт крайне сложно. Поэтому в регионах-партнерах должны появиться маршруты, которые будут объединены одними целями и задачами и усилиями трех сторон продвигаться на территориях. Югорцы, ямальцы и тюменцы будут обмениваться туристическими потоками.

"Первый турист, который обычно едет – это сосед. Не надо сразу замахиваться на то, что к нам приедут издалека. Надо научиться ездить в гости друг к другу. Когда накопиться опыт, будем презентовать себя дальше", – предложил Андрей Пантелеев.

Регионы-партнеры разработают собственные стратегии развития туризма на своих территориях, а затем консолидируют усилия.

"В рамках работы предлагается рассмотреть пересечение этих стратегий, чтобы мы, строя с той и с другой стороны мост, понимали, где его соединить. Эту работу мы предлагаем консолидировать, чтобы была синхронизация", - сказал Андрей Пантелеев.

По опыту внедрения "Императорского маршрута" специалисты убедились, что туризм начинается тогда, когда туротрасль увидела организованные группы. После первых путешественников, делящихся впечатлениями о турах, предложенные маршруты замечают операторы, начинают взаимодействовать, дорабатывать для клиента предложения.

В стратегии развития детского туризма в России до 2035 года планируется интегрировать путешествия школьников в учебные виды деятельности, шире использовать детские туристические программы как формы внеурочных занятий в образовательных организациях, а также разработать единый календарь мероприятий, который необходимо будет скоординировать со школьными каникулами.

Задачи уже реализуются: Тюменская область, Ямал и Югра наладили межрегиональное взаимодействие. Совет законодателей трех дум 11 апреля 2019 года принял протокол согласия № 144, в котором депутаты трех субъектов единогласно проголосовали за то, чтобы реализовывать проект по развитию детского туризма. Специалисты разработали восемь маршрутов из семи городов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Таким образом, судьями первых тюменских туристических маршрутов станут самые взыскательные и капризные потребители. В осенние маршруты пока не вошел Ишим, организаторы ограничились Тобольском. В пору осенних каникул около 700 детей поедут в первые туры по разработанным маршрутам. Ребят повезут по железной дороге, размещение, питание и трансфер включены в тур, для юных туристов подготовили экскурсии и мастер-классы.

"При разработке туров мы придерживались железнодорожных путей с юга на север и обратно, чтобы как можно больше минимизировать перевозки детей в автобусах. Далее мы будем расширять географию туров ", - пояснил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Эксперты убеждены, что во время путешествий ребенок может получить личностное развитие, отдохнуть, а такой отдых благоприятно повлияет на здоровье.

После путешествия специалисты получат обратную связь от маленьких туристов. Затем регионы-партнеры будут разрабатывать проекты, которые свяжут в единую канву сеть туристических маршрутов.

Ирина Ромашкина