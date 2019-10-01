От теплой Сибири до края Земли: Тюменская область создает туристические маршруты
Отправиться путешествовать в шортах с юга региона и оказаться по пояс в снегу на краю Земли - такой тур может стать брендом большой Тюменской области, считают федеральные эксперты туризма.
Наблюдением российских специалистов поделился директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев на круглом столе по теме "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов". Он уточнил, в регион приезжала известный эксперт отрасли - исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Она побывала на всех трех территориях, после чего сказала: "У вас есть уникальная возможность показать и теплую Сибирь, Югру - это как Норвегия, а Ямал - как Финляндия. Можно разыграть такую историю, когда в мае турист выедет с юга области в летних шортах и приедет на север региона, где может оказаться по пояс в снегу"", - цитировал эксперта Андрей Пантелеев.
В стране принята стратегия развития туризма до 2035 года. Она ставит перед собой цель комплексно развивать внутренний и въездной туризм в России. Для этого специалисты будут создавать условия для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем рынке. Кроме того, перед специалистами встала задача по вхождению России в Топ-10 туристических направлений по отчету Всемирной туристской организации (UNWTO).
В ближайшее время в России будут определены приоритетные территории развития туризма. Тюменская область планирует попасть в этот список.
"У нового поколения формируются новые ценности: на первом месте - здоровье, второе место занимает самореализация, третье - впечатления. Мы видим, как меняется потребительское поведение: зачастую человек не готов интегрироваться в капитальные вещи, он лучше будет путешествовать", - отметил тенденцию Андрей Пантелеев.
Тюменская область создаст единый брендовый маршрут. Однако Андрей Пантелеев отметил, что продвигать такой продукт крайне сложно. Поэтому в регионах-партнерах должны появиться маршруты, которые будут объединены одними целями и задачами и усилиями трех сторон продвигаться на территориях. Югорцы, ямальцы и тюменцы будут обмениваться туристическими потоками.
"Первый турист, который обычно едет – это сосед. Не надо сразу замахиваться на то, что к нам приедут издалека. Надо научиться ездить в гости друг к другу. Когда накопиться опыт, будем презентовать себя дальше", – предложил Андрей Пантелеев.
Регионы-партнеры разработают собственные стратегии развития туризма на своих территориях, а затем консолидируют усилия.
"В рамках работы предлагается рассмотреть пересечение этих стратегий, чтобы мы, строя с той и с другой стороны мост, понимали, где его соединить. Эту работу мы предлагаем консолидировать, чтобы была синхронизация", - сказал Андрей Пантелеев.
По опыту внедрения "Императорского маршрута" специалисты убедились, что туризм начинается тогда, когда туротрасль увидела организованные группы. После первых путешественников, делящихся впечатлениями о турах, предложенные маршруты замечают операторы, начинают взаимодействовать, дорабатывать для клиента предложения.
В стратегии развития детского туризма в России до 2035 года планируется интегрировать путешествия школьников в учебные виды деятельности, шире использовать детские туристические программы как формы внеурочных занятий в образовательных организациях, а также разработать единый календарь мероприятий, который необходимо будет скоординировать со школьными каникулами.
Задачи уже реализуются: Тюменская область, Ямал и Югра наладили межрегиональное взаимодействие. Совет законодателей трех дум 11 апреля 2019 года принял протокол согласия № 144, в котором депутаты трех субъектов единогласно проголосовали за то, чтобы реализовывать проект по развитию детского туризма. Специалисты разработали восемь маршрутов из семи городов.
Таким образом, судьями первых тюменских туристических маршрутов станут самые взыскательные и капризные потребители. В осенние маршруты пока не вошел Ишим, организаторы ограничились Тобольском. В пору осенних каникул около 700 детей поедут в первые туры по разработанным маршрутам. Ребят повезут по железной дороге, размещение, питание и трансфер включены в тур, для юных туристов подготовили экскурсии и мастер-классы.
"При разработке туров мы придерживались железнодорожных путей с юга на север и обратно, чтобы как можно больше минимизировать перевозки детей в автобусах. Далее мы будем расширять географию туров ", - пояснил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
Эксперты убеждены, что во время путешествий ребенок может получить личностное развитие, отдохнуть, а такой отдых благоприятно повлияет на здоровье.
После путешествия специалисты получат обратную связь от маленьких туристов. Затем регионы-партнеры будут разрабатывать проекты, которые свяжут в единую канву сеть туристических маршрутов.
Ирина Ромашкина