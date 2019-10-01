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Тюмень впервые примет форум молодых лидеров YouLead 2019

Общество, 10:55 24 октября 2019

YouLead 2019 во ВКонтакте | Фото: YouLead 2019 во ВКонтакте

Форум молодых лидеров YouLead 2019 впервые пройдет в Тюмени 26-27 октября на базе ТюмГУ, сообщают организаторы мероприятия.

Ежегодно YouLead проводится в таких городах, как Москва, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Пермь и др. В этот раз к списку присоединилась и Тюмень.

Принять участие в форуме могут студенты вузов, ссузов, а также учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Тюмени и Тюменской области. В течение двух дней участники изучат свой лидерский и профессиональный потенциал и получат импульс к его реализации через различные сессии и мастер-классы.

Участие в форуме бесплатно, однако каждый кандидат должен пройти отбор. Дополнительную информацию можно получить в официальной группе во Вконтакте, либо прислать e-mail.

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# лидеры , ТюмГУ , форум

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