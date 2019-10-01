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Новые видеоролики и плакаты о процедурах ГИА подготовил Рособрнадзор

Общество, 10:00 24 октября 2019

Рособрнадзор | Фото: Рособрнадзор

Новые анимированные видеоролики и плакаты, рассказывающие о государственной итоговой аттестации, подготовила федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, сообщает Рособрнадзор.

С их помощью выпускники смогут узнать об особенностях ЕГЭ по математике и иностранному языку, собеседовании по русскому языку в 9 классе, как зарегистрироваться на ЕГЭ и пересдать экзамены, правилах и процедуре ЕГЭ, заполнении бланков. Два видеоролика содержат советы для выпускников и их родителей, как лучше организовать подготовку к экзаменам.

"Рособрнадзор традиционно уделяет большое внимание разъяснению правил и особенностей экзаменационных процедур выпускникам и их родителям. Ежегодно мы обновляем и дополняем наши разъяснительные материалы, снимаем видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ с участием разработчиков экзаменационных заданий. Надеемся, что они будут полезны и помогут будущим выпускникам лучше сориентироваться в том, что их ждет на экзаменах", - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Новые видеоролики опубликованы на Youtube-канале Рособрнадзора, плакаты – на сайте ведомства в разделе "Информационные материалы".

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# ЕГЭ , Рособрнадзор

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