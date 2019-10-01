Десятилетняя пассажирка пострадала в ДТП на перекрестке Первомайской и Ленина

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Десятилетняя пассажирка автомобиля Volkswagen пострадала при столкновении машины с BMW на перекрестке улиц Первомайской и Ленина в Тюмени 23 октября. Ребенок госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга и травму позвоночника.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе станции скорой медицинской помощи, у водителя BMW диагностированы ушибы и порезы.

Напомним, ДТП произошло около 15 часов. По предварительной информации пресс-службы региональной ГИБДД, в момент столкновения ребенок был пристегнут. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Вызов поступил в 15 часов 3 минуты, бригада скорой медицинской помощи прибыла в 15 часов 7 минут. Одного пациента, десятилетнюю девочку, после осмотра и оказания помощи медики доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент обследуется в больнице по поводу подозрения на сотрясение головного мозга и травму позвоночника. Еще один пострадавший отказался от госпитализации, у него диагностированы ушибы и порезы", - прокомментировала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В региональном МЧС рассказали, что размыва ГСМ на месте аварии не было, поэтому помощь спасателей не понадобилась.

Дарья Казакова