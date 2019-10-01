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Шесть студентов региона участвуют во Всероссийском конкурсе профмастерства

Общество, 10:22 24 октября 2019

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Шесть бойцов Тюменского областного студенческого отряда участвуют во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Труд-крут", открытие которого прошло 22 октября в Казани, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Тюменские ребята выступают в трех из пяти направлениях конкурса - среди строительных и медицинских отрядов, отрядов проводников. Каждый из конкурсов включает в себя теоретический и практический этапы, участникам представится возможность показать уровень своих знаний и профессиональных навыков по выбранному направлению, а также знаний охраны труда и техники безопасности на производстве.

В состав команды Уральского федерального округа среди строительных отрядов вошла боец отряда "Веста", студентка строительного института ТИУ Александра Зырянова. Она выступит в роли специалиста по охране труда, во время конкурса ей предстоит фиксировать нарушения на площадке.

Среди студентов-медиков за победу борются студенты ТюмГМУ: командир и комиссар отряда "Медик" Анастасия Леонова и Илфира Абубякирова, а также комиссар отряда "Гермес" Гульназ Барсаева. Ребята уже написали тестирование и продемонстрировали технику выполнения манипуляций по сестринскому уходу.

В конкурсе студенческих отрядов проводников честь Тюмени защищают комиссар и боец отряда "Стрела" ТюмГУ Павел Башкаев и Дарья Парфёнова. Ребята уже представили на конкурс видеороликов свою "Историю движения под стук колес", а на практике им предстоит выявить сервисные и технические неисправности в отдельном вагоне. Творческий этап пройдет в Москве с 25 по 27 октября.

В мероприятии принимают участие более 500 человек из 70 регионов России.

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# конкурсы , студенческие отряды , ТИУ , ТюмГМУ , ТюмГУ

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