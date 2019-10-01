Тюменцы проголосуют за лучший чак-чак

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Отдать голос за лучший чак-чак смогут тюменцы на акции "Чак-чак party", которая развернется на первом этаже ТРЦ "Па-На-Ма" (ул.2-я Луговая, 30) 26 октября с 13 часов до 15 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист Центра татарской культуры Зульфина Минибаева, участие в открытом голосовании примут кондитеры-профессионалы. 24 октября — последний день набора участников. На данный момент поступило шесть заявок.

"Каждый участник сделает одно блюдо для выставки, второе - для угощения гостей. Посетители торгового центра смогут попробовать чак-чак и проголосовать за понравившийся. Гости будут надевать на шпажки жетончики. По их количеству выявят победителя", — поделилась ведущий специалист тюменского Центра татарской культуры.

Акция "Чак-чак party" проводится в во всем мире на протяжении 12 лет. По словам Зульфины Минибаевой, чак-чак объединяет всех татар, которые живут в городе. "Раньше акция, которую мы проводили в Тюмени, имела статус молодежной. Потом к участию присоединились любители, в прошлом году мы вышли на кондитеров-профессионалов", — добавила она.

Кондитеров-профессионалов, чьи блюда больше всего понравятся тюменцам, наградят дипломами и полезными подарками. Желающие принять участие успевают подать заявку можно 24 октября по адресу: ул. Щербакова, 4, стр. 11. Адрес электронной почты: tztk@yandex.ru. Справки по телефонам: 69-30-25 и 69-35-56.

Кроме того, посетителей торгового центра ждет концерт. Праздничную атмосферу будут задавать детские и молодежные коллективы и исполнители Центра татарской культуры.

Инна Пахомова