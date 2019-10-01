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В Тюмени почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Общество, 12:34 24 октября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Память пожарных, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Тюмени на площади Тюменского учебного центра ФПС, сообщает региональное МЧС.

На мемориальном событии присутствовала мать капитана внутренней службы, кавалера ордена Мужества Ивана Ковалевича, погибшего при тушении пожара в 2009 году на нефтестанции "Конда" в Ханты-Мансийском автономном округе.

После возложения венков и цветов к стеле героев участники мероприятия совершили молебен в часовне в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", расположенной на территории Центра.

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После официальной части школьники посетили пожарную часть и ознакомились с вооружением и техникой тюменских пожарных, узнали интересные факты об их службе.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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