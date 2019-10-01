Битбоксер Сергей Черня расскажет о развитии хип-хопа в Тюмени

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Лидер тюменского сообщества Braza beatbox, организатор фестиваля уличной музыки Freemusic Сергей Черня расскажет о развитии хип-хоп культуры в Тюмени на лекции-завтраке CreativeMornings, которая пройдет в арт-баре “Две двойки” (ул. Урицкого, 5) 27 октября в 10 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Тема встречи — “Flow”. Сергей Черня расскажет, как в Тюмени появлялся битбокс, какой была и стала хип-хоп культура, какой может быть.

“Хип-хоп сегодня популярен среди молодых людей, они не просто занимаются им, прокачивают навыки, стараются соответствовать культуре, они еще хотят продвигать ее в массы, развивать и приобщать город к новым видам творчества. Познакомить нашу аудиторию с этой темой мы пригласили Сергея, который часто появляется на городских сценах, устраивает фестивали и ведет за собой людей”, — отметила организатор проекта Юлия Саначина.

Напомним, лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 202 городах мира. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Тему месяца для обсуждения задает Нью-Йорк. Так, в областной столице тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 30 тем.

На лекцию-завтрак могут прийти все желающие. Необходима регистрация.