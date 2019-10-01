Вечер мистики пройдет в областном студцентре
Празднование Хэллоуина пройдет в областном студцентре (ул. Семакова, 21) 31 октября, начало в 18 часов, сообщают организаторы.
В программе традиционные ярмарочные игры, викторина, караоке, просмотр тематических серий популярных сериалов и даже вызов настоящего духа Хэллоуина.
Студенческий совет Тюменской области приглашает всех желающих стать частью празднования Хэллоуина. Традиционно в этот день принято наряжаться в костюмы ведьм, вампиров, зомби, призраков и другой нечисти.
Гостей ждут игры на ловкость, шарады, настольные игры, тематическая фотозона, караоке и многое другое. Также любой может принять участие в конкурсе костюмов на тему "Кошмар студента", победитель которого получит приз от студсовета. Завершит вечер просмотр хэллоунских выпусков старых и новых популярных сериалов.
Вход свободный по регистрации. Наличие костюма не обязательно. Подробности в официальной группе ВКонтакте.