Вечер мистики пройдет в областном студцентре

#Студсовет72 | Студцентр Тюменской области во ВКонтакте #Студсовет72 | Студцентр Тюменской области во ВКонтакте

Празднование Хэллоуина пройдет в областном студцентре (ул. Семакова, 21) 31 октября, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

В программе традиционные ярмарочные игры, викторина, караоке, просмотр тематических серий популярных сериалов и даже вызов настоящего духа Хэллоуина.

Студенческий совет Тюменской области приглашает всех желающих стать частью празднования Хэллоуина. Традиционно в этот день принято наряжаться в костюмы ведьм, вампиров, зомби, призраков и другой нечисти.

Гостей ждут игры на ловкость, шарады, настольные игры, тематическая фотозона, караоке и многое другое. Также любой может принять участие в конкурсе костюмов на тему "Кошмар студента", победитель которого получит приз от студсовета. Завершит вечер просмотр хэллоунских выпусков старых и новых популярных сериалов.

Вход свободный по регистрации. Наличие костюма не обязательно. Подробности в официальной группе ВКонтакте.