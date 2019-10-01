Руслан Кухарук наградил призера конкурса "Учитель года России-2019" Виталия Ерохина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие в мастер-классе обладателя специального приза Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019", учителя школы № 88 Виталия Ерохина приняли молодые педагоги тюменских школ, представители департамента образования и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Под руководством учителя физики "ученики" ставили опыт, занимались конструированием, пели и заряжались энтузиазмом, с которым их коллега вернулся с конкурса профессионального мастерства.

"Я думаю, что каждый человек немного похож на аккумулятор. Чтобы понять его потенциал, нужно его полностью разрядить и зарядить. Именно это произошло со мной на конкурсе. Теперь я знаю свои возможности", - сказал Виталий Ерохин.

Руслан Кухарук вручил тюменскому педагогу благодарственное письмо и премию. Он также передал награду его коллеге, учителю Станиславу Долгушину, который стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших учителей за достижения в педагогике. Глава города подчеркнул, что разделяет мнение Виталия Ерохина о том, что победу можно считать заслугой всего региона и большой команды, подготовившей участника к конкурсу.

"Школа, в которой мы находимся, - образцовая не только с точки зрения организации образовательного процесса, но и наполнения, максимального использования свободного пространства. Новые школы, которые мы открываем на 1,2 тысячи и 1,5 тысячи мест, изначально спроектированы так, чтобы задействовать любой уголок и сделать его полезным и интересным. Сделать из существующих проектов то, что я увидел здесь, - это проявление таланта, умения увидеть и раскрыть возможности школы", - сказал Руслан Кухарук.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ознакомиться с возможностями учебного заведения гости смогли перед началом мастер-класса. Они прошли с обзорной экскурсией по музею, классу "Мостострой-11", "Роболабу", "Айтилабу" и лаборатории нанотехнологий. По мнению мнению директора школы № 88 Елены Головчак, использование современного оборудование внесло значительный вклад в успешное выступление педагога.

"Удалось отличиться качеством подачи материала. Если участники из других регионов использовали самодельное оборудование, то мы - современное, дорогое. Возможность показа и проведения качественного урока зависит ведь и от того, чем оборудована школа. Тогда можно проводить шикарные уроки и внеурочные мероприятия и заинтересовать детей", - сказала директор школы № 88 Елена Головчак.

Отвечая на вопросы коллег, Виталий Ерохин рассказал о деталях подготовки к конкурсу "Учитель года", высказался о возможностях трансформации его регионального этапа и поделился мнением о том, как мотивировать молодых педагогов к участию.

"Когда я шел на конкурс, я понимал, что будет денежная награда. Но это не мотивация. Нужно говорить молодым специалистам о том, что это прежде всего замечательная возможность самостоятельно развить себя", - подчеркнул Виталий Ерохин.

Он отметил, что задумался об "Учителе года" еще полтора года назад, но тогда не чувствовал себя готовым. Сегодня призер на достигнутом останавливаться не намерен и планирует участие в новых конкурсах профессионального мастерства.

Татьяна Ковалева