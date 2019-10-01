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Фундамент армянской апостольской церкви осветят в Тюмени

Общество, 15:52 24 октября 2019

Союза армян Тюменской области | Фото: Союза армян Тюменской области

Торжественное освящение земли под строительство армянской апостольской церкви им. Месропа Маштоца по адресу ул. Заводоуковская, 11 в Тюмени начнется 26 октября в 9 часов 30 минут.

Как сообщает Союз армян Тюменской области, торжественное освящение проведет глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян). Мероприятие посетит чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян.

Накануне церемонии освящения из Армении специально привезли 16 базальтовых камней. Количество неслучайно: они символизируют 12 апостолов, двух проповедников (основоположников христианства в Армении) и два евангелия.

Для армян Тюменской области освещение фундамента церкви станет началом строительства армянского духовного дома и войдет в историю как еще один шаг в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений.

Видео из паблика "Союз армян Тюменской области" ВКонтакте

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# армянская диаспора , церковь

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