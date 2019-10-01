  • 25 октября 201925.10.2019пятница
  • USD63,8600
    EUR71,1400
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Первенство по гандболу пройдет в Тюмени

Спорт, 09:16 25 октября 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 200 участников примет открытое первенство по гандболу в Тюмени 26 и 27 октября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования будут проведены в двух группах: дети 2005-2006 годов рождения, и от 2007 года и старше. На первенстве города будет работать судейский корпус "Федерации гандбола Тюменской области".

Участники, занявшие I, II и III места, получат дипломы соответствующих степеней и медали, команды - памятные кубки.

Торжественное открытие и начало соревнований: 26 октября в 12 часов 30 минут. Первенство состоится в спортивном зале СОШ № 63 по адресу ул. Широтная, 181а.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гандбол , первенство Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 25.10.2019Волейболисты "Тюмени" всухую обыграли барнаульцев
09:16 25.10.2019Первенство по гандболу пройдет в Тюмени
18:37 24.10.2019Тюменские гимнастки привезли бронзу из Таллина
15:08 24.10.2019Тюменский самбист завоевал золото чемпионата мира среди ветеранов