Первенство по гандболу пройдет в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 200 участников примет открытое первенство по гандболу в Тюмени 26 и 27 октября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования будут проведены в двух группах: дети 2005-2006 годов рождения, и от 2007 года и старше. На первенстве города будет работать судейский корпус "Федерации гандбола Тюменской области".

Участники, занявшие I, II и III места, получат дипломы соответствующих степеней и медали, команды - памятные кубки.

Торжественное открытие и начало соревнований: 26 октября в 12 часов 30 минут. Первенство состоится в спортивном зале СОШ № 63 по адресу ул. Широтная, 181а.