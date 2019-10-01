Открытие XXIII спартакиады учащихся Тюменской области пройдет в Упорово

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Торжественное открытие XXIII спартакиады учащихся Тюменской области пройдет в Упорово в Центре культуры 25 октября, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

Представители спортивных команд 26 районов юга Тюменской области примут в нем участие. В Упорово подведут итоги XXII Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, наградят команды-призеры.

В общем зачете в первой группе лидером стала команда Тюменского района, на втором и третьем месте - "Тобольск-1" и "Тюмень – Калининский автономный округ". Во второй группе первое место завоевала команда Голышмановского района. На второй строке Упоровский район, бронза у Исетского района. Поздравлять спортсменов с высокими достижениями будет главный судья спартакиады Александр Гретченко.

Напомним, с сентября 2019 года стартовала XXIII спартакиада учащихся Тюменской области, приуроченная к юбилейному событию – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках нее пройдут соревнования по 27 видам спорта, в которых примут участие более четырех тысяч юных спортсменов. Областная спартакиада учащихся продлится до июня 2020 года.