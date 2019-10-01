Сборная АО "Транснефть-Сибирь" победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" стало победителем XIII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В рамках спартакиады в течение 2019 года соревнования проводились в 13 видах спорта, в том числе волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, дартс, баскетбол, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба, гиревой спорт, семейные старты, ГТО и легкая атлетика. Всего в спартакиаде участвовали 26 сборных команд организаций и предприятий, представляющие Тюмень и районные центры области.

Призовые места команда АО "Транснефть-Сибирь" завоевала в семи видах спорта: первые места – лыжная гонка, плавание, пулевая стрельба, мини-футбол; второе место – настольный теннис; третье место – волейбол (мужчины), баскетбол (женщины).

АО "Транснефть-Сибирь" награждено кубком и дипломом первой степени департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Многие из 10-тысячного трудового коллектива нефтепроводчиков уделяют внимание здоровому и активному образу жизни. Администрация и профсоюзный коллектив предприятия также участвуют в создании условий для занятия спортом и физкультурой для всех желающих. На сегодняшний день спортивные залы и бассейны посещают более 4 тыс. 400 человек из числа работников акционерного общества.

На регулярной основе в АО "Транснефть-Сибирь" проводятся корпоративные спартакиады. Ближайшая спартакиада среди нефтепроводчиков состоится 26-27 октября 2019 года в Тюмени, соревнования пройдут по пяти видам спорта.