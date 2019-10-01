Тюменских пенсионеров зовут на очередной "Бабушкин Workout"

| Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" | Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Очередная уличная тренировка спортивного проекта "Бабушкин Workout" состоится в экопарке Затюменский 27 октября, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Присоединиться к команде могут все желающие овладеть новыми знаниями в области спорта и активного долголетия. Участие в тренировках бесплатное. Начало в 8 часов.

Записаться и получить более подробную информацию можно по телефону: 8(3452) 51-77-05 и на сайте togc.ru.