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Тюменских пенсионеров зовут на очередной "Бабушкин Workout"

Спорт, 18:48 25 октября 2019

Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" | Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Очередная уличная тренировка спортивного проекта "Бабушкин Workout" состоится в экопарке Затюменский 27 октября, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Присоединиться к команде могут все желающие овладеть новыми знаниями в области спорта и активного долголетия. Участие в тренировках бесплатное. Начало в 8 часов.

Записаться и получить более подробную информацию можно по телефону: 8(3452) 51-77-05 и на сайте togc.ru.

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# Бабушкин Workout , старшее поколение

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