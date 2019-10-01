В Увате потушили условный пожар в спортивном комплексе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактическое учения прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе "Иртыш" с. Уват, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, произошло возгорание с последующим задымлением верхних этажей. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей здания. На место прибыли два отделения местной пожарной части. Они проложили линию, сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки на месте пожара и поиска пострадавших. Также к комплексу прибыли работники муниципальной пожарной охраны: они установили трехколенную лестницу и подали ствол для защиты второго этажа.

Пожарные расчеты обнаружили пострадавшего: манекен вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи. С помощью подъемника спасли с верхних этажей и двух нуждавшихся в помощи людей.

В масштабных учениях было задействованы сотрудники и техника подразделений ОФПС № 23, ОМВД по Уватскому муниципальному району и областной больницы № 20.