Чемпионат по спидкубингу в Тюмени соберет более пятидесяти участников

| Фото: "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте

55 человек подали заявки на участие в официальном чемпионате по спидкубингу CCC Qualification Tyumen-2019, который развернется в седьмом корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70) 26 и 27 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель сообщества "Тюмень|Speedcubing" Александра Вешкурцева, чемпионат такого уровня пройдет в областной столице впервые. "Чтобы организовать официальный чемпионат под эгидой Всемирной ассоциации спидкубинга (WCA) нужно приглашать делегата этой ассоциации, оплачивая ему проезд и проживание. Помещение, где будет проводиться соревнование, должно соответствовать требованием ассоциации", — подчеркнула она.

Чемпионат пройдет по 10 дисциплинам: сборка кубиков 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, пирамидка, мегаминкс, скьюб, скваер, а также сборка кубика 3х3 одной рукой и вслепую. Как рассказала Александра Вешкурцева, участники сами выбирают в какой дисциплине участвовать. "Для каждой дисциплины предусмотрено пять попыток, затем худшее и лучшее время отбрасываются и высчитывается среднее арифметическое трех оставшихся попыток", — добавила она.

Призовой фонд составит 50 тыс. рублей. Его поделят между победителями и призерами в каждой дисциплине. Данное соревнование является квалификацией для чемпионата по спидкубингу CCC Open-2020, который развернется в Москве. Как отметила Александра Вешкурцева, квалификации проходят по всей стран, их уже организовали в Барнауле, Воронеже, Саратове, Владивостоке, Сочи и Калининграде.

Двое спидкуберов в каждой из 10 дисциплин, которые покажут лучшее среднее время среди всех участников квалификационных чемпионатов, выиграют путевки с бесплатным проездом, проживанием и участием на CCC Open-2020.

Соревнования пройдут в седьмом корпусе ТИУ 26 и 27 октября с 10 часов до 19 часов 30 минут. Вход для зрителей свободный.

Добавим, сообщество "Тюмень|Speedcubing" существует с 2014 года. За это время еженедельные встречи для любителей спидкубинга посетило более 300 разных людей. Обычно на них присутствует 20-25 человек, большинство из них — школьники. Самому младшему активному участнику встреч — девять лет.

Инна Пахомова