Концерт Viva la tambor сыграют в Тюменской филармонии

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Знаменитые испанские мелодии сыграют в концертной программе Viva la tambor (Да здравствует барабан), которая начнется в тюменской филармонии 11 ноября в 19 часов.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, артисты преподнесут "Кармен-сюиту" Родиона Щедрина в необычной форме. Она будет сопровождаться современной хореографией и яркой анимацией.

Слушателям представят новое неожиданное сочетание классического произведения и современной хореографии от театра танцевальных форм "Контраст".

Музыку и хореографию дополнит визуальная составляющая тюменского художника Константина Рослякова. Во время концерта рядом с танцорами установят датчики, которые зафиксируют движения и преобразуют их в яркие образы.

Музыкальный концерт исполнят дуэт ударных инструментов "Мока" - Александра и Михаил Топалиди, ансамбль медных духовых инструментов "Тюмень-Брасс", артисты Тюменского филармонического оркестра, дирижер – Владимир Добровольский.