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В Ярковском районе водитель авто сбил мужчину насмерть и скрылся

Происшествия, 11:29 25 октября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

63-летнего мужчину сбил неустановленный автомобиль на 72-м километре автодороги Ялуторовск - Ярково в Ярковском районе вечером 23 октября. Водитель уехал с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Пешеход вышел на проезжую часть на неосвещенном участке дороги, вне населенного пункта. Световозвращающих элементов на его одежде не было.

Госавтоинспекторы установили, что первоначально пешехода зацепил двигавшийся со стороны с. Ярково в сторону Ялуторовска автомобиль Kia, после чего пешехода отбросило под двигавшийся во встречном направлении неустановленный автомобиль - фургон, который с места ДТП скрылся.

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП откликнуться по телефонам: 29-14-88, 89222633133, 89199500011.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , Ярковский район

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