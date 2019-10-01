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Студенты колледжа искусств приглашают тюменцев в музыкальную гостиную

Общество, 14:35 25 октября 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Живая музыка в исполнении студентов отделения народных инструментов Тюменского государственного колледжа искусств прозвучит в музыкальной гостиной Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 25 октября. Начало в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В концерте прозвучат произведения Моцарта, Генделя, Римского-Корсакова, романсы, русские песни в обработке современных композиторов, а также народные песни разных стран.

В программе принимают участие: концертмейстеры Анна Смирнова и Елена Ахметова, ведущая концерта – Тамара Василицына.

Справки по телефону +7(3452) 45-35-90. Вход свободный.

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# живая музыка , концерт , студенты

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