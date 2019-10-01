Тюменцев с нарушениями зрения приглашают на конкурс литературного творчества

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на областной конкурс литературного творчества для людей с глубокими нарушениями зрения "Библиотека в моей жизни" продлится до 1 декабря, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева.

Участниками могут стать инвалиды по зрению в возрасте от 16 лет, проживающие в Тюменской области, члены региональной организации Всероссийского общества слепых. Они могут выступить в номинациях: "Поэзия" (стихи, баллады), "Проза малых форм" (художественная, документальная), "Публицистика" (статья, репортаж, интервью).

Заявки в электронной форме необходимо выслать в библиотеку до 1 декабря по адресу электронной почты: tosbs@mail.ru.

Награждение победителей и призеров состоится 23 декабря в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). В каждой номинации определят трех призеров.

Согласно положению о конкурсе, победителей наградят дипломами I степени и экскурсионным адаптированным туром в Санкт-Петербург (с одним сопровождающим). Призеры II степени получат дипломы и мультиварки или микроволновые печи с голосовым помощником. Занявшим третьи места вручат дипломы и наборы сувенирного домашнего текстиля.

С положением о конкурсе и заявкой можно ознакомиться здесь.