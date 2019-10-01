Тюменцев познакомят с русскими народными играми в ДНК "Строитель"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

С русскими народными играми познакомят тюменцев на интерактивной программе "Русские хороводовые игры", которая начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 29 октября в 11 часов, сообщают организаторы.

На программу приглашают детей, а также их родителей. Специалисты по сохранению и развитию русской культуры познакомят детей с играми "Дударь", "Чиж" и "Золотые ворота". Проведут викторину на знания русских народных сказок.

Гостям предложат поводить хороводы, поиграть на русских деревянных музыкальных инструментах.

Стоимость билета — 110 рублей.