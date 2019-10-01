Предупредить инсульт поможет акция в ОКБ №2

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Акция "Инсульт: узнай больше!" состоится в Центре здоровья тюменской поликлиники ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75, корпус 3) 29 октября в 15 часов.

Как сообщает пресс-служба ОКБ №2, мероприятие приурочено ко Дню борьбы с инсультом. Все желающие смогут пройти экспресс-обследование на выявление факторов риска развития инсульта. Специалисты поликлиники измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, выполнят ЭКГ.

Также участникам по лодыжечно-плечевому индексу определят жесткость сосудов и предрасположенность к атеросклерозу. При этом состоянии на внутренней поверхности сосудистой стенки откладываются бляшки, которые могут оторваться и перекрыть просвет сосуда в головном мозге, тем самым вызвав ишемию. По итогам обследования каждый получит краткое профилактическое консультирование врача-кардиолога.

Специалисты утверждают: инсульт проще предупредить, чем лечить. При остром нарушении мозгового кровообращения каждую секунду от недостатка кислорода и питательных веществ гибнет 32 тыс. нейронов. Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артерии после ишемического инсульта и остановить гибель клеток головного мозга, так называемое "терапевтическое окно", всего 4,5 часа. Чем раньше больной обратится за медицинской помощью, тем более эффективным будет лечение.