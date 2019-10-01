Экзоскелет помогает тюменцам с травмой позвоночника встать на ноги

| Фото: МСЧ «Нефтяник» | Фото: МСЧ «Нефтяник»

Двадцать пять жителей Тюменской области прошли курс реабилитации при помощи экзоскелета в рамках федеральной программы. Она реализуется на базе медико-санитарной части "Нефтяник" с декабря 2018 года, помощь предоставляется бесплатно, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам заведующего отделением нейрохирургии МСЧ "Нефтяник" Юрия Геркула, врачи отбирают пациентов по определенным параметрам: в возрасте от 18 до 55 лет, с травмами грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника любого срока давности.

"У нас налажена маршрутизация с областным центром реабилитации инвалидов, а также с коллегами из других медучреждений области. Некоторые пациенты обращались к нам напрямую", - пояснил он.

В программу реабилитации входят две госпитализации с интервалом в месяц. Пациенты посещают 22 тренировки с использованием системы "ExoAtlet" – аппарата, разработанного в инновационном центре "Сколково". Это моторизованный каркас, который помогает человеку осуществлять движения нижней частью тела. Кроме тренировок пациенты получают массаж, физиотерапию и медикаментозное лечение.

Юрий Геркул отметил, что результаты есть у каждого пациента вне зависимости от того, способен ли он снова начать ходить. Хорошие результаты показала 32-летняя пациентка Мария Леонтьева. Сейчас она проходит второй этап реабилитации. Несмотря на 15-летнюю травму, девушка научилась передвигаться при помощи ходунков, хотя долгое время она не могла даже встать.

Однако, есть травмы, после которых невозможно вернуть двигательную функцию ног. В этом случае реабилитация оказывает положительное влияние на самочувствие пациента: нормализуется работа сердечно-сосудистой системы, легких и функций тазовых органов, устраняются атрофические нарушения конечности.

В программе участвует всего 6 клиник по всей стране. По итогам исследования будут даны рекомендации Министерству здравоохранения РФ по внедрению метода реабилитации на экзоскелете во Всероссийскую практику.