Тюменцы участвуют во Всероссийском слете студотрядов в Москве

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Делегация Тюменского областного студотряда в составе 63 человек участвует во Всероссийском слете студенческих отрядов. Мероприятие, посвященное 60-летию движения студенческих отрядов и 15-летию современного этапа развития, проходит в Москве, сообщает пресс-служба ТИУ.

Всероссийский слет объединил 6 тыс. человек из 80 регионов России, 9 стран СНГ и Балтии. Активисты получили заслуженные награды от руководителей министерств и ведомств.

Министр Просвещения РФ Ольга Васильева вручила знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" ведущему специалисту сектора по взаимодействию с СО регионального центра "Семья", члену правления Тюменского регионального отделения МООО "РСО" Наталье Безматерных.

За значительный вклад в развитие студенческих отрядов транспортной отрасли Министр транспорта Евгений Дитрих наградил медалью "За взаимодействие" командира Штаба Тюменского регионального отделения студенческих отрядов Анастасию Досхоеву.

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

В рамках мероприятия прошли также круглые столы и дискуссионные площадки в министерствах и ведомствах РФ.