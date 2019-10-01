Российский антрополог расскажет тюменцам про мифы о расах

| Фото: КонцептХаб. Станислав Дробышевский 2.11 ВКонтакте | Фото: КонцептХаб. Станислав Дробышевский 2.11 ВКонтакте

Лекция "Мифы о расах – банальные и опасные" состоится в бизнес центре "Парус" 2 ноября в 14 часов.

Спикером станет биолог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский. Ученый много лет занимается популяризацией науки, является автором учебников и статей, а также научным редактором портала Антропогенез.ру.

На лекции Станислав подробно рассмотрит термин "раса", поговорит о предубеждениях, расскажет, можно ли определить расу человека по фотографии и поговорит об истории человечества в целом.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, в Тюмени реализуется проект "КонцептХаб" — это серия неформальных лекций. За 4 года 1 тыс. 500 человек обсудили разные вопросы в области истории, политики, экономики и журналистики, пишет "Мегатюмень".