Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются на юге области

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Сильный ветер с порывами до 19-24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на юге Тюменской области 28 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели рекомендуют тюменцам придерживаться основных правил: при сильном ветре не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, воздержаться от дальних поездок. Не следует отпускать детей одних на улицу. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону "101" или "112".