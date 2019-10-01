Жителей Ялуторовска приглашают на "Ночь искусств"

| Фото: artnight.culture.ru | Фото: artnight.culture.ru

В Ялуторовске старт всероссийской акции "Ночь искусств" будет дан 3 ноября в 16 часов в детской школе искусств им. С. И. Мамонтова. Участников ждут мастер-классы по рисованию и лепке.

Для любителей тайн пройдет мини-квест, а также викторина "Музыкальный турнир". Поклонники литературы, театра, музыки, авторских встреч и хороших впечатлений соберутся в Центральной городской библиотеке в 18 часов.

В программу "Ночи искусств" войдут чтения вслух "Читаем вместе, читаем вслух", виртуальные путешествия "По следам исчезнувших библиотек", видеотур "Самые необычные библиотеки мира", театральные миниатюры "Ставим пьесу", "Кинотрамвай" с кино и мультпоказами.

Детскую публику порадует долгожданная премьера кукольного спектакля "Слоненок - турист". Кроме того, все смогут стать участниками акции "Подари библиотеке книгу – получи бонус".

Еще одним место, куда стоит пойти, является Центр национальных культур. Здесь гостей ждет вечер театральных премьер.

Актеры авангардного театра "ФормАТ" представят два премьерных спектакля. В 18 часов - спектакль-размышление "Вниз головой", который расскажет о людях, судьбах, и ситуациях которые переворачивают нашу жизнь. Продолжится вечер спектаклем по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок", начало в 20 часов.

Любителей походов в музей ждут в "Торговых рядах". Здесь состоится "Start-up TV на ялуторовской волне" - мероприятие, посвященное 20-летию городской телекомпании "Стелла". Гости узнают, как развивалось телевидение в Ялуторовске, сообщает "Тюменская область сегодня".