Трое тюменцев расстались с автомобилями из-за долгов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три автомобиля пришлось арестовать в счет уплаты долгов тюменским приставам в ходе рейда "Должник" на дорогах областного центра. Так, "заложниками" крупных кредитных долгов своих владельцев стали "Приора" и Hyundai Solaris, сообщает региональное УФССП России.

Автомобиль KIA Rio был арестован за длительную неуплату тюменцем коммунальных платежей. Реализация автомобиля проходит около двух месяцев, за этот срок можно выплатить всю сумму долга, и тогда он вернется владельцу, напомнили в ведомстве.

Также в потоке транспорта был задержан спешивший на работу молодой тюменец, чей долг по алиментам составил около полумиллиона рублей. Должника доставили в отдел по взысканию алиментных платежей для разбирательств.

Многие тюменцы, суммы долгов которых были незначительными, оплачивают задолженности онлайн-платежами не выходя из своих автомобилей.