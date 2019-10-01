Тюменцы могут бесплатно попасть на всемирный театральный фестиваль

| Фото: МТЦ Космос | Фото: МТЦ Космос

Девять тюменцев смогут бесплатно попасть на Всемирный фестиваль "Театральная революция", сообщает театральный центр "Космос". Фирменные тубусы с карточками флагов стран-участников фестиваля спрятаны в девяти точках города, отмеченных на карте.

Каждый желающий может отыскать тубус и получить бесплатный билет на спектакль. Для этого достаточно выложить фотографию с тубусом в Instagram с хэштегом #театральнаяреволюция2019 и показать найденную карточку администратору театрального центра "Космос".

Акция продлится до 31 октября. Подробнее о ней можно узнать на странице фестиваля в социальной сети ВКонтакте или по телефону 51-38-51.

В фестивале примет участие 22 коллектива из 11 стран: Венгрии, Германии, Чехии, Греции, Малайзии и других. Они покажут свои спектакли на четырех площадках города: в театральном центре "Космос", Тюменском театре кукол, на "Сцене на пятом" Тюменского драматического театра и в Колледже искусств ТГИК.

Кроме того, зрители смогут посетить три открытые читки "Эхо Любимовки" и стать участниками специальных школ драматургии, театральной журналистики и кино от федеральных экспертов. Всю информацию о "Театральной революции" и афишу спектаклей ищите на сайте театркосмос.рф. Ролик с условиями акции.