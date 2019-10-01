Фестиваль "Театральная революция" - среда для культурного развития региона, уверен губернатор

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Международный фестиваль "Театральная революция" - среда для культурного развития региона. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.

"С интересом слежу за развитием молодежных театров в Тюменской области. Еще пятнадцать лет назад мы и не думали, что к нам съедутся актеры из Венгрии, Египта,Чехии, Малайзии, Греции, Германии и других стран. Но в Год театра мы принимаем гостей, которые устроят у нас "Театральную революцию"", - сказал глава региона.

Современный формат фестиваля знакомит зрителей с другой культурой и переворачивает представление о любительском театре. Это важно, ведь такие события создают среду для культурного развития региона, уверен губернатор.

"Чтобы увидеть экспериментальные постановки, приходите на "Театральную революцию", которая пройдет уже в седьмой раз. Фестиваль состоится с 1 по 5 ноября на сценах МТЦ "Космос", Театра кукол, Тюменского колледжа искусств и Драматического театра. Участниками станут 12 российских и 10 зарубежных коллективов", - пригласил жителей и гостей Тюмени Александр Моор.