Шахматисты тюменской прокуратуры победили в спартакиаде органов госвласти

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Команда региональной прокуратуры одержала победу в соревнованиях по шахматам в рамках XVII Спартакиады федеральных органов государственной власти Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В состязаниях, прошедших в городском шахматном клубе, участвовали 10 команд. Сборную прокуратуры представляли прокурор Голышмановского района Вячеслав Пышминцев, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Денис Довгополов и помощник прокурора Тюмени Константин Севрюгин.

По итогам турнира на первой доске Денис Довгополов занял второе место, на второй доске Константин Севрюгин стал третьим, на третьей доске Вячеслав Пышминцев занял второе место. В общекомандном первенстве прокуратура области стала победителем соревнований. В 2018 году команда надзорного ведомства заняла второе место.