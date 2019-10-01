Выставка "Тюменская марка" собрала восемьдесят участников

| Фото: Торгово-Промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-Промышленная палата Тюменской области

Восемьдесят лучших предприятий и предпринимателей Тюмени приняли участие в выставке "Тюменская марка" в спорткомплексе "Центральный", которую посетили несколько тысяч тюменцев и гостей города, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участников и гостей мероприятия приветствовали заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов и президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин. Глава Тюмени Руслан Кухарук в приветственном слове отметил, что конкурс "Тюменская марка" - это возможность заявить о себе молодым компаниям, подтвердить высокий статус опытным бизнесменам, приобрести новые деловые контакты и показать достижения потребителям.

"Семнадцатый год проведения проекта стал особенным. До старта конкурса мы провели форсайт-сессии с предпринимателями, на которых они высказали пожелания по дальнейшему его развитию. Пожелания учтены. Был расширен образовательный блок, упрощены условия подачи заявок участников, добавлены номинации, пересмотрены призы победителям", - подчеркнул глава города.

Бизнес соревнуется в семи номинациях: "Промышленное производство" (20 участников), "Бизнес для бизнеса" (18 участников), "Социально-культурная сфера" (18 участников), "Бытовые услуги" (семь участников), "Гостеприимство" (шесть участников), "Удачный старт" (шесть участников), "Строительство" (пять участников).

По мнению гендиректора компании "Умные системы контроля" Владимира Пантелеева, участие в "Тюменской марке" позволяет предприятиям узнать мнения тысяч потребителей о продукции и сервисе: "Это дает стимул меняться к лучшему и развивать свое дело дальше", - считает руководитель, чья компания участвует в конкурсе.

Имя победителя "Тюменской марки" назовут во Дворце "Нефтяник" 14 ноября. Идет подсчет голосов.