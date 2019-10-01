Ротвейлер дважды пытался напасть на тюменскую бригаду скорой помощи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дважды пыталась напасть на бригаду медиков собака породы ротвейлер 22 октября, сообщает станция скорой медицинской помощи. Экстренный вызов к 80-летней пациентке с болями в грудной клетке поступил из поселка Богандинский.

"Бабушка пригласила нас в дом. По пути я заметила, что вольер пустой. Открыв дверь в тамбур, я поинтересовалась, есть ли в доме животные, и может ли женщина убрать их на время. Но договорить эту фразу я не успела, как на меня вылетел ротвейлер", – вспоминает фельдшер бригады Елена Коновалова.

Успев захлопнуть дверь, медик избежала нападения собаки. В итоге ротвейлера закрыли в ванной, а медики приступили к оказанию помощи. Все же животному удалось вырваться, задев лапой дверную ручку и снова с лаем побежала на медиков. Хозяйка успела схватить пса за ошейник и посадить на цепь.

"Сын старушки запер животное в вольере. Мы продолжили проводить обследования и оказывать помощь в спокойной обстановке. По ЭКГ нарушений ритма сердца не было, в целом жизни и здоровью пациентки ничего не угрожало. Состояние после оказанной помощи у нее значительно улучшилось", — рассказывает Елена Коновалова.

По словам медика, ей часто приходится повторять по несколько раз, чтобы хозяева закрыли животных. К сожалению, не все понимают, что у доктора может быть аллергия на шерсть или слюну. Кроме того, питомец может неадекватно отреагировать на действия медицинского работника при осмотре и оказании помощи пациенту, наброситься на него и покусать.

При проявлении агрессии со стороны пациента или его окружения и любой угрозе нападения со стороны людей или животных, бригада скорой помощи покидает место вызова, а затем сообщает об этом старшему врачу оперативного отдела. Полицию работники скорой помощи ожидают вне зоны опасности, напоминает станция скорой медицинской помощи.