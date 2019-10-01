Рослесхоз: в Тюменской области занимаются лесовосстановлением

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С начала 2019 года в Тюменской области, а также в Калужской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Оренбургской, Саратовской, в Алтайском крае, Крыму и Удмуртии начали восстанавливать леса в рамках исполнения закона № 212.

Об этом рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов в ходе заседания рабочей группы по вопросам развития лесопромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

В совещании приняли участие представители Минприроды России, Рослесхоза, крупных компаний нефтегазового комплекса, а также природоохранных организаций.

На заседании отмечалось, что общие потери лесов от размещения инфраструктурных объектов с 2007 года, то есть времени принятия ныне действующего Лесного кодекса Российской Федерации, составляют около 1,3 млн га. Ежегодно в стране под эти цели вырубают около 145 тыс. га.

Были рассмотрены актуальные вопросы комплексного лесовосстановления, а также проработаны пути решения тех проблем, которые препятствуют недропользователям качественно проводить работы по восстановлению причиненного экологии ущерба.

По словам Михаила Клинова, 2019 год – подготовительный для компаний, которые будут заниматься компенсационным лесовосстановлением. В развитие закона в мае 2019 года было принято постановление Правительства РФ № 566, устанавливающее порядок выполнения работ для компенсации вырубки лесных насаждений. Основные работы по лесовосстановлению со стороны недропользователей начнутся в 2020 году.