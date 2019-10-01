Новоуренгойский аэропорт перешел на зимнее расписание

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

По новому зимнему расписанию начал работать аэропорт Нового Уренгоя с 29 октября. Оно будет действительно до 28 марта следующего года, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

В зимнем сезоне с двух до четырех раз в неделю увеличивается частота регулярных рейсов из Нового Уренгоя в Пермь, полеты будет выполнять авиакомпания "Ювт Аэро".

Еще одна отличительная особенность этого сезона – в зимнем расписании сохранился регулярный рейс в Краснодар. Его будет выполнять авиакомпания "Ямал" по субботам.

Московское направление, которое у ямальцев остается традиционно самым популярным, будут обслуживать сразу четыре авиакомпании: к "Аэрофлоту", "Сибири" и "Ямалу" добавилась "ИрАэро". Благодаря этому из газовой в федеральную в столицу можно будет улететь до семи раз в день, а не до шести, как это было ранее.

В программе полетов новоуренгойского аэропорта сохранились рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Бугульму, Уфу, Казань, Новосибирск, Салехард, Самару.

Всего в новом сезоне полеты на регулярной основе по 15 российским направлениям выполняют восемь авиакомпаний, шесть перевозчиков обеспечивают перевозку пассажиров вахтовым методом по 12 направлениям.