Авторов лучших рисунков и стихов о Сибири наградят в Тюмени

| Фото: сайт "ДеньСибириРФ" | Фото: сайт "ДеньСибириРФ"

Победителей и призеров городского конкурса "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" среди школьников и дошкольников наградят в Тюмени 10 ноября.

Как рассказала на пресс-конференции, посвященной организации мероприятия, пресс-секретарь детского конкурса рисунков Татьяна Соснина, свои работы прислали более 2,5 тысяч ребят. Из них 1 тыс. 74 дошкольника, и 1 тыс. 507 учеников школ. На суд жюри представлены 2 тыс. 528 рисунков и 53 стихотворения.

"В этом году конкурс проводится по четырнадцати номинациям. Самой популярной среди юных художников стала тема, посвященная 185-летию со дня выхода сказки "Конек-горбунок". Кроме того, немало работ представлено в номинациях "400 лет Сибирской епархии", "175 лет со дня рождения Ивана Словцова", "Судьба, ставшая историей" и других", - рассказала она.

Татьяна Соснина отметила рекордное количество участников. В 2018 году в конкурсе участвовали 2 тыс. 409 ребят из Тюмени и муниципальных образований. В 2019 году конкурс решено было сделать городским и, несмотря на это, число участников, приславших свои работы, увеличилось более, чем на сотню.

"С 2011 года дети с удовольствием участвуют в конкурсе. Он воспитывает в детях дух единения между представителями разных национальностей, любовь к родному краю. Ребята тянутся к историческим образам, они с удовольствием рисуют, пишут стихи", - добавила Татьяна Соснина.

Праздничный концерт и награждение победителей пройдет в Тюменской филармонии. Участники получат грамоты и подарки. В холле филармонии организуют выставку рисунков конкурсантов, часть работ в электронном виде будут демонстрировать на большом экране.

Награждение пройдет в три этапа – в 10 часов организаторы отметят дошкольников, а в 13 и 16 часов – на мероприятие пригласят школьников.

Любовь Голышева