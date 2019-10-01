  • 28 октября 201928.10.2019понедельник
  • USD63,9966
    EUR71,1194
  • В Тюмени 4..6 С 9 м/с ветер западный

В осенние каникулы автоинспекторы Заводоуковска уделят внимание юным пешеходам

Общество, 18:38 28 октября 2019

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

10 ДТП с участием детей произошло за девять месяцев 2019 года в Заводоуковске, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Заводоуковский".

Особое внимание во время осенних каникул автоинспекторы будут уделять профилактике аварий с участием детей, нарушений ПДД водителями и пешеходами.

Госавтоинспекция Заводоуковского городского округа рекомендует родителям напомнить юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части, а также использовать в темное время суток одежду светлых тонов со световозвращающими элементами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , Заводоуковский городской округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 28.10.2019Дорожники переходят на усиленный режим работы из-за непогоды
19:00 28.10.2019Международный аэропорт Рощино работает по зимнему времени
18:49 28.10.2019Более ста пятидесяти человек станут участниками проекта "МедиаСеть"
18:38 28.10.2019В осенние каникулы автоинспекторы Заводоуковска уделят внимание юным пешеходам