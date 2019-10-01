В осенние каникулы автоинспекторы Заводоуковска уделят внимание юным пешеходам
| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru
10 ДТП с участием детей произошло за девять месяцев 2019 года в Заводоуковске, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Заводоуковский".
Особое внимание во время осенних каникул автоинспекторы будут уделять профилактике аварий с участием детей, нарушений ПДД водителями и пешеходами.
Госавтоинспекция Заводоуковского городского округа рекомендует родителям напомнить юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части, а также использовать в темное время суток одежду светлых тонов со световозвращающими элементами.