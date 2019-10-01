Проект "Содействие": как в Тюменской области трудных подростков вытаскивают с уличного дна

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Успехи пилотного проекта "Содействие" представили на практической конференции в Областном центре профилактики и реабилитации в Тюмени 29 октября.

Проект "Содействие" в Тюменской области реализует Областной центр профилактики и реабилитации при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) с апреля 2019 года.

"В работу включились 61 учреждение из 13 муниципальных районов. Участниками стали 76 подростков, - рассказал директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев. - Мы понимаем, какую огромную работу нужно провести с каждым подростком. Знаем, сколько душевного тепла, сколько сил и энергии каждому из вас приходится проявлять. На конференции вы обменяетесь новыми технологиями и идеями".

Проект внедряет инновационную технологию работы по профилактике правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних, социализации и реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом.

Практическая конференция началась пленарным заседанием. Результаты полугодовой работы представили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области и специалисты Областного наркологического диспансера.

Заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УНК УМВД России по Тюменской области Айнур Войтович доложила, что динамика свершений преступлений несовершеннолетними снижается. "По разным пунктам статьи 228 с 21 преступления в прошлом году снизилось до 12 преступлений в 2019 году. Комплекс профилактических мероприятий приносит свои плоды", - считает она.

Войтович отметила, что родители не знают виды наркотических веществ, признаки опьянения. Пренебрежение этими знаниями и неграмотность родителей отмечают все участники конференции.

На пленарном заседании рассказали о наиболее эффективных и интересных практиках в муниципальных районах. Так, свой опыт представил Заводоуковский городской округ. Психологи округа прорабатывают внутриличностные проблемы, стараются понять индивидуальные особенности каждого. К проекту присоединились 231 родителей, друзей и одноклассников участников.

В Ишимском районе одним из самых успешных мероприятий стала игра в лазертаг. Организаторы привлекли детей целевой группы. Инициативу поддержали главы поселений: на игру приехали дети из 22 населенных пунктов Ишимского района. Перед началом состязания с подростками работали психологи. Зимой планируют занять ребят спортивным состязанием на свежем воздухе.

В Тобольске в рамках проекта подростки посещают театры, становятся спорторганизаторами и участвуют в другой общественной деятельности.

Участники конференции также ознакомились с работой стажировочных площадок, где им представили навыки по организации работы лабораторий. В практической конференции "Содействие" приняли участие более 60 человек.

Ирина Ромашкина