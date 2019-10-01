Тюменцам предлагают рассказать об участии в благоустройстве города

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Проект "100 разгневанных горожан" запустил Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Жители Тюменской области могут рассказать о проблемах, возникших при участии в проектах по благоустройству городской среды, в которых должно учитываться мнение горожан, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru и ответить на вопросы анкеты на странице проекта (кнопка "Добавить идею").

Как отметила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, организаторы опроса намерены собрать примеры городских проектов, где учитывалось мнение жителей.

"Эти истории помогут создать определенный стандарт организации общественного участия в развитии населенных пунктов, который будет призван повысить эффективность коммуникации власти, бизнеса и общества по вопросам формирования городской среды", - подчеркнула она.

Специалисты изучат все случаи и комментарии, поступившие на страницу проекта. Их также учтут члены экспертного совета, в который вошли ведущие российские урбанисты, архитекторы, социологи, художники и специалисты по формированию городских пространств.

Также центр городских компетенций АСИ собирает проекты по успешному вовлечению жителей в развитие городской среды. Лучшие кейсы войдут в специальный атлас и станут "образцом решений для создания общественных территорий в стране".