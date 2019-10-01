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В Сорокинском районе выявили лучших волейболистов среди школьников

Спорт, 18:32 29 октября 2019

Федерация волейбола Тюменской области (архив) | Фото: Федерация волейбола Тюменской области (архив)

Команды из пяти школ приняли участие в районной спартакиаде по волейболу, сообщает администрация Сорокинского района.

В спортивном центре "Сибирь" за награды сражались пять команд девушек и четыре команды юношей. Игры проходили по круговой системе. Победу в соревнованиях среди девушек одержала команда Пинигинской школы. Второе место заняла команда Сорокинской школы №1, третье место у девушек из Сорокинской школы №2.

В соревнованиях среди юношей победили волейболисты из Сорокинской школы №1. Серебро у Пинигинской средней школы, бронза на счету команды Сорокинской школы №2.

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# волейбол , Сорокинский район

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