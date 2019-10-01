О туристическом потенциале Тюменской области рассказали на выставке в Японии

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область представила свой потенциал на стенде Федерального агентства по туризму в дни работы международной выставки туризма (Japan Tourism EXPO), которая прошла в Осаке (Япония). Участие в ней приняли туристические компании и лидеры отрасли из более 100 стран мира, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Первые два дня выставки проходил в формате b2b (бизнес для бизнеса), затем с площадками могли ознакомиться все желающие. Тюменская область в составе делегации Ростуризма представила гостям выставки в интерактивном формате действующие туристические проекты региона. В раздаточных материалах и полиграфии, разработанных при создании единого брендбука Тюменской области, содержалась информация о медицинском туризме, термальных источниках и других достопримечательностях региона. Посетителям экспозиции презентовали реализуемые на тюменской земле туристические проекты: "Черное золото Сибири", "Рождество по-сибирски" и "В Сибирь по своей воле".

Директор регионального департамента потребительного рынка и туризма Андрей Пантелеев вместе с коллегами из других субъектов России встретился с представителями Исследовательского института Номура, крупнейшей частной японской консалтинговой компании и одного из первых аналитических центров Японии. Участники обсуждали перспективы совместного сотрудничества и делились опытом туристических инноваций. Также программа выставки предусматривала семинары по устойчивому развитию отрасли.

"Представители Японии уже побывали в Тюмени в рамках инфотура и позитивно оценили туристический потенциал нашего региона. В настоящий момент мы ведем переговоры о выстраивании сотрудничества по организации турпотока из Страны восходящего солнца. Это длительный, но важный процесс, и обе стороны заинтересованы в поступательном развитии взаимоотношений. Мы надеемся на очередной визит японской стороны для эффективного совместного сотрудничества", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Международная выставка туризма Japan Tourism EXPO проходила 24-27 октября. По предварительным оценкам организаторов, мероприятие посетили более 130 тыс. человек. Помимо изучения туристических предложений посетители смогли насладиться национальной японской кухней и лучше узнать культуру разных стран.