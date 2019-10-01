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Более четырех тысяч тюменских детей проводят каникулы в оздоровительных лагерях

Общество, 14:10 29 октября 2019

из архива лагеря «Ребячья республика» | Фото: из архива лагеря «Ребячья республика»

Около 4,5 тыс. мальчишек и девчонок отдохнут в тюменских детских оздоровительных лагерях и центрах в осенние каникулы с 26 октября по 5 ноября. В том числе это часто болеющие дети, отдыхающие по программам "Мать и дитя" и "Софинансирование". По бесплатным путевкам отдохнут 850 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Всех детей на осенних сменах ждут различные формы досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности, интересные программы дополнительного образования, оздоровительные процедуры с учетом медицинских показаний и возрастных особенностей.

К проведению оздоровительных смен лагеря и центры подошли ответственно: проведены профилактические осмотры котельных, ревизии систем водоснабжения, обеззараживание и промывка водонапорных башен, осмотры и подготовка водных и тепловых систем в корпусах.

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# осенние каникулы , отдых

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