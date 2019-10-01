В Тюменской области стало меньше преступлений, совершенных подростками

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Почти в два раза меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, зарегистрировали в Тюменской области в 2019 году в сравнении годом ранее.

Статистику предоставила заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УНК УМВД России по Тюменской области Айнур Войтович на практической конференции в Областном центре профилактики и реабилитации в Тюмени 29 октября.

"По разным пунктам статьи 228 с 21 преступления в прошлом году снизилось до 12 преступлений в 2019 году. Комплекс профилактических мероприятий приносит свои плоды", - считает она.

Войтович акцентировала внимание участников пилотного проекта "Содействие" на основных проблемах целевой группы. Зачастую корень зла нужно искать в семье.

Правонарушители для распространения наркотиков активно используют интернет. "Детям предлагают работу в соцсетях и в мессенджерах, ими движет желание заработать. В 90 % случаев эти ребята предоставлены самим себе - присмотра родителей за ними как такового нет", - отметила Айнур Войтович.

Многие родители пренебрегают знаниями о наркомании: не знают виды наркотических веществ, признаков опьянения. Эту неграмотность отмечают все участники конференции.

Айнур Войтович призвала собравшихся проводить разъяснительные беседы для родителей не только об употреблении наркотических веществ, но так же говорить о вреде употребления алкоголя и табака. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области проводят такие профилактические семинары, в том числе для родителей. Участники проекта "Содействия" могут проконсультироваться с экспертами или же пригласить их для проведения профилактического семинара в свой район.

Айнур Войтович рассказала об одном из самых действенных способов убедить ребенка вовремя одуматься. В рамках ведомственного проекта "Закон суров, но это закон" примерно раз в месяц трудных подростков возят на слушание в суд, где их сверстникам выносят приговор.

"Мы возим подростков группы риска на вынесение приговоров по уголовным делам: на те резонансные дела, где оглашают не условные сроки, а наказание предусматривает лишение свободы от 10 и более лет. Дети видят реакцию обвиняемых сверстников, как они слушают приговор, видят реакцию их близких. Одно дело на заборе писать АУЕ и никогда не находиться в местах не столь отдаленных, а другое дело, когда они собственными ушами слышат, как оглашают приговор на 15-20 лет лишения свободы и примеряют это на себя", - пояснила методику сотрудник регионального наркоконтроля.

Этот способ уже запланировали использовать в работе тобольские специалисты. Напомним, практическая конференция "Содействие" собрала в Тюмени более 60 участников пилотного проекта из 13 районов области.

Ирина Ромашкина