Сергей Сарычев пожелал юным радиожурналистам любить свое дело и не останавливаться на достигнутом

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О ценности человеческого общения, важности ответственного подхода к любому делу и критическому отношению к самому себе поговорил с участниками XXVI фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2019" вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Он рассказал ребятам, что когда фестиваль "Птенец" зарождался, никто не думал о том, какой масштабности он достигнет. Первоначально участвовали в нем только тюменцы, затем присоединились Югра и Ямал, после - Уральский федеральной округ, теперь этот конкурс стал всероссийским. За 26 лет через фестиваль прошли почти 3,5 тыс. ребят, и даже если в будущем "птенцы" не свяжут свою жизнь с журналистикой - все знания и навыки, полученные здесь, не будут лишними.

Вице-губернатор призвал молодежь не становиться равнодушными, любить свое дело и со здоровой критикой относиться к самим себе, самосовершенствоваться, почаще задаваясь вопросом "а сегодня что для завтра сделал я?".

"Последние годы много говорят о человеческом капитале. Ваш человеческий капитал создается сегодня. Все то, что вы приобретете, - вам обязательно пригодится в будущем. Задача взрослых - донести, что сейчас вы в ответственном периоде жизни, и при этом подарить вам крылья свободы", - сообщил Сергей Сарычев.

В режиме свободного микрофона "птенцы" общались с вице-губернатором. Ребят особенно волновали вопросы о школе: действительно ли так необходимо домашнее задание и система оценок, справедлива ли чрезмерная нагрузка по сторонним предметам у старшеклассников, уже определившихся с ЕГЭ и зачем в пятом классе ввели второй иностранный язык. Сергей Сарычев признался, что больше всего из школьных предметов любил физику, особенно ее практическую часть, но все знания, которые он получил и по остальным дисциплинам, действительно пригодились во взрослой жизни.

"Иногда вам кажется, что оценки выставляются несправедливо, но эта система дисциплинирует ученика. Домашнее задание необходимо для закрепления материала, что дали вам в школе. В правительстве Тюменской области есть показатели эффективности по всем главным направлениям жизни, а если не будет системы оценки - не будет и мотивации", - считает вице-губернатор.

Комментируя необходимость изучения иностранных языков, он подчеркнул, что нужно не ограничиваться двумя, а стараться освоить еще больше. Это пригодится во взрослой жизни и откроет большие перспективы в вопросах карьеры. Кроме того, личное общение с человеком гораздо более продуктивно, чем разговор через переводчика.

На вопрос о том, кто в детские годы был для него примером и кто является сейчас, Сергей Сарычев назвал космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентину Терешкову. Тогда он, как и многие советские дети, мечтал о космосе. Рассказывая о современниках, на которых стоит равняться, вице-губернатор призвал не искать их среди медийных персон и заметил, что множество достойных примеров живут среди нас. Это и дети-герои, спасшие чью-то жизнь, и профессионалы своего дела: врачи, учителя, успешные бизнесмены, представители рабочих профессий, ребята, побеждающие в международных олимпиадах и чемпионатах World Skills и многие другие.

В завершение встречи участники фестиваля посвятили Сергея Сарычева и директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского в "птенцы". Им вручили атрибутику конкурса и именные удостоверения.

"Продолжайте общаться со сверстниками и друзьями, предпочитайте живое общение переписке в гаджетах. Столько в жизни нового и интересного! Открывайте эту жизнь каждый день и оставайтесь в хорошем настроении, положительные эмоции всегда способствуют созиданию и конструктиву", - пожелал ребятам вице-губернатор.

XXVI Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм "Птенец–2019" пройдет в дни школьных каникул с 29 октября по 1 ноября. Сотня юнкоров со всех уголков страны привезли свои радиопрограммы на суд профессионалов. Тема конкурса в этом году - "Счастье жить в России". Для участников фестиваля запланирована яркая и насыщенная программа - это и встречи в правительстве Тюменской области, туристические поездки, а также мастер-классы от именитых журналистов.

Дарья Казакова