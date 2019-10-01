В Тюменской области приняты допмеры, чтобы не допустить новых случаев гаффской болезни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области проводятся дополнительные контрольные мероприятия, чтобы не допустить новых случаев гаффской болезни. В частности, рейды совместно с сотрудниками прокуратуры, в том числе по объектам несанкционированной торговли рыбой. О ситуации с болезнью оповестили субъекты, куда шли поставки продукции.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо на совещании в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области с участием представителей предприятий торговли, управления ветеринарии Тюменской области, департамента потребительского рынка и туризма региона, департамента потребительского рынка администрации Тюмени, УМВД и общественных организаций.

Галина Шарухо подчеркнула, что сейчас ситуация под контролем. Она проинформировала участников заседания о встрече с предпринимателем, имеющем лицензию на вылов в Андреевском озере в д. Ачиры. Он сообщил, что выпустил пойманную живую рыбу: сейчас ее продать не получится.

"Сегодня в Тобольске начались проверки вместе с прокуратурой. У одного из предпринимателей есть на остатках полторы тонны рыбы, наложен арест. Будет дано предписание, чтобы эта рыба не попала в реализацию",- уточнила она.

Напомним, что в больнице в связи с заболеваемостью гаффской болезнью находятся семь жителей деревни Ачиры, в том числе двое в реанимации. Три человека выписаны.

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Гаффская болезнь — плохо изученное заболевание. Источником заболевания может быть рыба, в том числе карась, окунь, щука и сазан. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.

Татьяна Ковалева