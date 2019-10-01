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В Тобольске прошел семинар для участников конкурса президентских грантов

Общество, 12:40 30 октября 2019

президентскиегранты.рф | Фото: президентскиегранты.рф

Руководителей и представителей некоммерческих организаций Тобольска научили подавать заявки на конкурс фонда президентских грантов, сообщает городская администрация.

В городском коворкинг-центре состоялся тренинг-семинар для "Социальное проектирование. Работа над ошибками при участии в конкурсе Фонда президентских грантов". Спикерами семинара выступили исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова и финансовый директор фонда Лариса Зубцова. Они рассказали об основных требованиях грантодателя к проекту и участнику конкурса, научили обосновать социальную значимость проекта и оценивать его качественные и количественные результаты, распределять ответственность членов команды и пр.

Во второй части семинара слушатели получили информацию об ошибках, наиболее часто допускаемых при подготовке заявок на конкурс фонда президентских грантов. Детально разобрали порядок формирования бюджета проекта, возможные , рекомендуемые и недопустимые статьи расходов проекта.

Общественники также получили индивидуальные консультации у представителей фонда.

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# БФРГТ , гранты , Тобольск

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