В Тобольске прошел семинар для участников конкурса президентских грантов

| Фото: президентскиегранты.рф | Фото: президентскиегранты.рф

Руководителей и представителей некоммерческих организаций Тобольска научили подавать заявки на конкурс фонда президентских грантов, сообщает городская администрация.

В городском коворкинг-центре состоялся тренинг-семинар для "Социальное проектирование. Работа над ошибками при участии в конкурсе Фонда президентских грантов". Спикерами семинара выступили исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова и финансовый директор фонда Лариса Зубцова. Они рассказали об основных требованиях грантодателя к проекту и участнику конкурса, научили обосновать социальную значимость проекта и оценивать его качественные и количественные результаты, распределять ответственность членов команды и пр.

Во второй части семинара слушатели получили информацию об ошибках, наиболее часто допускаемых при подготовке заявок на конкурс фонда президентских грантов. Детально разобрали порядок формирования бюджета проекта, возможные , рекомендуемые и недопустимые статьи расходов проекта.

Общественники также получили индивидуальные консультации у представителей фонда.